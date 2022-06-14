На тушении работает 81 человек
Вчера, 13 июня в Прибайкальском районе Бурятии возник лесной пожар. Причиной стала сухая гроза.
- На тушении работает 81 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Задействовано девять единиц лесопожарной техники. Площадь, пройденная огнём, составляет 1,5 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На утро 14 июня возгорание локализовано, сейчас продолжаются работы по дотушиванию.
В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение штрафа от 15 тысяч рублей.
Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
Грозовой пожар тушат в Бурятии
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