Житель Бурятии вырубил деревья в нацпарке на 320 тысяч рублей

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина получил условный срок



Житель Тункинского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере.



В судебном заседании установлено, что в январе мужчина, находясь в лесу национального парка «Тункинский», вырубил пять берёз и три лиственницы. Лес расположен на особо охраняемой природной территории, ущерб составил 320 тысяч рублей.



- Тункинский районный суд назначил виновному наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании в доход государства ущерба, причинённого преступлением, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Приговор вступил в законную силу.

