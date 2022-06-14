Мужчина получил условный срок
Житель Тункинского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере.
В судебном заседании установлено, что в январе мужчина, находясь в лесу национального парка «Тункинский», вырубил пять берёз и три лиственницы. Лес расположен на особо охраняемой природной территории, ущерб составил 320 тысяч рублей.
- Тункинский районный суд назначил виновному наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании в доход государства ущерба, причинённого преступлением, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
Житель Бурятии вырубил деревья в нацпарке на 320 тысяч рублей
Происшествия, Фото:
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