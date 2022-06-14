Байкальские спасатели вертолётом эвакуировали туриста с переломами









Утром 13 июня с базы БПСО вылетели четыре специалиста Никольского поисково-спасательного отряда. Экипажу МИ-8 удалось приземлиться в непосредственной близости от туристов. 57-летнего жителя города Ангарск с переломом правой голени и рёбер транспортировали и передали скорой медицинской помощи в посёлке Никола на базе Байкальского поисково-спасательного отряда.







Вечером 12 июня в районе хребта Хамар-Дабан руководители учебной группы Центра подготовки спасателей, которые проводят практическую часть программы «Горная подготовка» сообщили своим коллегам из Байкальского поисково-спасательного отряда, что встретили группу туристов, один мужчина травмировался во время восхождения на пик Бабха. Спасатели оказали ему помощь, необходима эвакуация.В связи с удалённостью и сложностью рельефа наземная транспортировка заняла бы несколько дней, было принято решение о привлечения авиации МЧС России.