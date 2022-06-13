Мужчина сорвался со скалы и получил серьёзные травмы
Сегодня утром в Слюдянский район вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда для эвакуации пострадавшего из труднодоступной местности.
12 июня поздним вечером поступила информация о том, что группа спасателей МЧС России проводила учебно-тренировочные сборы на одном из хребтов Хамар-Дабана. Во время тренировки спасатели обнаружили мужчину, который, сорвавшись со скалы, получил серьёзные травмы.
Сотрудники БПСО оказали первую помощь, однако из-за множества травм пострадавшего невозможно было транспортировать на носилках до ближайшего населённого пункта. Тогда спасатели разбили лагерь на месте и сообщили о случившемся. Они оказали мужчине необходимую помощь до прибытия вертолёта со спасателями.
Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Иркутской области, в настоящее время мужчина доставлен в медучреждение.
В Иркутской области для спасения мужчины вызвали вертолёт
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