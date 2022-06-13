В Улан-Удэ при пожаре погиб пенсионер

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пожар произошёл ночью



Вчера, 12 июня, в 23:42 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании частного дома по ул. Стадионная в Улан-Удэ.



На место пожара сразу были отправлены дежурные караулы пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Бурятии.



- На момент прибытия первого подразделения дом горел полностью, также горела кровля и стена летнего дома, - сообщают в Главном управлении.



В результате пожара огнём уничтожен дом на площади 24 кв. м, сгорела кровля летнего дома, повреждена стена на площади 15 кв. м.



В результате тушения пожара на полу обнаружено обгоревшее тело 70-летнего мужчины.



Причина пожара – неосторожное обращение с огнем.



Всего в тушении участвовали 25 человек личного состава, 6 единиц техники.





