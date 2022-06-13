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В Улан-Удэ при пожаре погиб пенсионер

В Улан-Удэ при пожаре погиб пенсионер
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пожар произошёл ночью

Вчера, 12 июня, в 23:42 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании частного дома по ул. Стадионная в Улан-Удэ.

На место пожара сразу были отправлены дежурные караулы пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Бурятии.

- На момент прибытия первого подразделения дом горел полностью, также горела кровля и стена летнего дома, - сообщают в Главном управлении.

В результате пожара огнём уничтожен дом на площади 24 кв. м, сгорела кровля летнего дома, повреждена стена на площади 15 кв. м.

В результате тушения пожара на полу обнаружено обгоревшее тело 70-летнего мужчины.

Причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Всего в тушении участвовали 25 человек личного состава, 6 единиц техники.


пожар

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