Неприятный инцидент произошёл на Мемориале Победы
Вечером 12 июня в телеграмм-каналах появилось видео варварского отношения к Вечному огню на Мемориале Победы в Улан-Удэ. Мальчик залез на постамент в одних трусах, а свою одежду он сушил на Вечном огне.
Вероятно, ребёнок промочил верхнюю одежду на фонтанах рядом с Мемориалом Победы.
«Ремнём, и в угол на сутки», - прокомментировал подписчик канала «Весь Улан-Удэ & Бурятия».
Вечный огонь в центре Улан-Удэ не раз становился объектом осквернения.
Самое громкое происшествие случилось в 2015 году. Бывший военный поджёг венки и основательно повредил Мемориал. Суд приговорил его к 1 году и 4 месяцам колонии-поселении. Его также обязали заплатить около 500 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба.
В 2017 году вандалы потушили пламя Вечного огня. Спустя год неизвестные опрокинули и разбили бетонные вазы, установленные вдоль пешеходной дорожки на Мемориале Победы. В августе 2020 года мужчина взобрался на постамент, чтобы погреться.
Зимой 2020-го пьяный 60-летний мужчина поджёг там венок, в отношении него было возбуждено уголовное дело.
В марте этого года две 15-летние школьницы прикурили от пламени Вечного огня. Тогда следователи возбудили уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма».
В Улан-Удэ мальчик сушил одежду на Вечном огне
Происшествия, Фото:
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