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Иркутянка утонула, спасая покатившийся в реку автомобиль

Иркутянка утонула, спасая покатившийся в реку автомобиль
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Трагедия произошла на реке Ангара

Днём 11 июня жительница Иркутска утонула в реке Ангара, пытаясь спасти покатившийся в реку автомобиль. В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщили, что трагедия произошла около ДНТ «Прибрежное».

Предварительно установлено, что двое местных жителей приехали к реке и оставили на берегу автомобиль «ВАЗ-2107». Через некоторое время машина покатилась в сторону воды. Чтобы остановить «Жигули», 52-летняя женщина запрыгнула в салон, но ничего не смогла сделать.

Машина скатилась в Ангару, где её подхватило течением. Иркутянка выбраться не успела.

Через несколько часов утонувший автомобиль и тело женщины обнаружили водолазы. Проверку проводит полиция, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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