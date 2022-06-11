Толчки не ощущались
В 14.00 от старшего оперативного дежурного ЦУКС по Иркутской области в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступила информация о том, что в 13.46 произошло сейсмособытие.
Эпицентр находился в 27 км северо-восточнее посёлка Северомуйск Муйского района. Магнитуда составила 4,4. Энергетический класс 11,9.
По информации от ЕДДС Муйского района, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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