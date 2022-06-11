 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 июня

10 июня

Популярное

В Бурятии грозовой разряд вызвал короткое замыкание

В Бурятии грозовой разряд вызвал короткое замыкание
Происшествия,  Фото:pexels.com
Частично повреждён шифер, оплавлены провода, огнём повреждён электросчётчик и стена

Накануне, 10 июня, вечером в СНТ «Трикотажник-2» Заиграевского района произошло загорание на территории частного домовладения - горел электросчётчик. Предположительной причиной возгорания послужило короткое замыкание электросчётчика, вызванное грозовыми разрядами.

- По имеющейся информации, грозовой разряд ударил в крышу дома, молния попала в электропроводку, от чего произошло короткое замыкание. К ликвидации возгорания были привлечены огнеборцы 17-го Заиграевского отряда ГПС Бурятии. На момент прибытия первого подразделения пожар ликвидирован силами местного населения, - сообщают в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара частично повреждён шифер, оплавлены провода, огнём повреждён электросчётчик и стена на общей площади 2 кв. м.


пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии осудили подпольных оружейников
В Бурятии осудили подпольных оружейников
Происшествия, 10.06.2022
За три года двое братьев нашли целый арсенал оружия
В Бурятии спор на политические темы окончился убийством
В Бурятии спор на политические темы окончился убийством
Происшествия, 10.06.2022
Мужчина убил своего приятеля одним ударом отвёртки
Житель Бурятии получил смертельный удар током
Житель Бурятии получил смертельный удар током
Происшествия, 10.06.2022
Обстоятельства трагедии изучают следователи
Полиция Улан-Удэ ищет похитителя денег с чужой карты
Полиция Улан-Удэ ищет похитителя денег с чужой карты
Происшествия, 10.06.2022
Карту, с которой сняли деньги, потеряла пожилая женщина  
В Забайкалье неизвестные вырубили лес на миллион рублей
В Забайкалье неизвестные вырубили лес на миллион рублей
Происшествия, 10.06.2022
Возбуждено и расследуется уголовное дело
Бурятию только за утро тряхнуло дважды
Бурятию только за утро тряхнуло дважды
Происшествия, 10.06.2022
Ещё одно землетрясение произошло в отдалённом районе
Жительница Бурятии обнаружила пожар, проснувшись от треска
Жительница Бурятии обнаружила пожар, проснувшись от треска
Происшествия, 10.06.2022
Неизвестные подожгли постройки у жилого дома
Забайкалец незаконно спилил 44 дерева для забора
Забайкалец незаконно спилил 44 дерева для забора
Происшествия, 10.06.2022
Часть деревьев «чёрный» лесоруб продал
Улан-удэнцы в поисках лёгких денег воровали аккумуляторы
Улан-удэнцы в поисках лёгких денег воровали аккумуляторы
Происшествия, 10.06.2022
Обычно за ночь молодые люди похищали по два и три автомобильных аккумулятора в разных местах города
В Бурятии раскрыли кражу на аршанском рынке
В Бурятии раскрыли кражу на аршанском рынке
Происшествия, 10.06.2022
От кражи не удержался приехавший в курортную зону отдыхающий

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^