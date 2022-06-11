Частично повреждён шифер, оплавлены провода, огнём повреждён электросчётчик и стена
Накануне, 10 июня, вечером в СНТ «Трикотажник-2» Заиграевского района произошло загорание на территории частного домовладения - горел электросчётчик. Предположительной причиной возгорания послужило короткое замыкание электросчётчика, вызванное грозовыми разрядами.
- По имеющейся информации, грозовой разряд ударил в крышу дома, молния попала в электропроводку, от чего произошло короткое замыкание. К ликвидации возгорания были привлечены огнеборцы 17-го Заиграевского отряда ГПС Бурятии. На момент прибытия первого подразделения пожар ликвидирован силами местного населения, - сообщают в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате пожара частично повреждён шифер, оплавлены провода, огнём повреждён электросчётчик и стена на общей площади 2 кв. м.
В Бурятии грозовой разряд вызвал короткое замыкание
Происшествия, Фото:
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