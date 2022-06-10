В Иркутске задержали восемь подозреваемых в нападении на майнинговую ферму

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Их план сорвали двое разнорабочих



Полицейские в Иркутске задержали восемь человек по подозрению в разбойном нападении на майнинговую ферму. Преступление произошло на днях в деревне Столбово.



Установлено, что молодые люди проникли в помещение ночью. Войдя внутрь, они применили газовый баллончик и напали на техника. Потом связали ему руки скотчем и избили.



Однако похитить имущество разбойникам ничего не удалось. Через некоторое время их заметили двое местных разнорабочих и пытались задержать. Преступники бросились врассыпную, но один из них всё же попался. Им оказался 19-летний житель деревни Горохово.



- В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности остальных предполагаемых фигурантов. Ими оказались жители Иркутского района в возрасте от 17 до 22 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



На допросе один из них признался, что на ферме они хотели украсть 20 майнинговых машин.



«Предложили помочь человеку – другу денег подзаработать. Ну там были машинки двадцать штук»,

«Попросили друзья майнинговые машинки вытащить. Мы приехали и залезли»,

«Мы отключили свет и там уже выбежали охранники. Все разбежались», - рассказали задержанные.



Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

