Их план сорвали двое разнорабочих
Полицейские в Иркутске задержали восемь человек по подозрению в разбойном нападении на майнинговую ферму. Преступление произошло на днях в деревне Столбово.
Установлено, что молодые люди проникли в помещение ночью. Войдя внутрь, они применили газовый баллончик и напали на техника. Потом связали ему руки скотчем и избили.
Однако похитить имущество разбойникам ничего не удалось. Через некоторое время их заметили двое местных разнорабочих и пытались задержать. Преступники бросились врассыпную, но один из них всё же попался. Им оказался 19-летний житель деревни Горохово.
- В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности остальных предполагаемых фигурантов. Ими оказались жители Иркутского района в возрасте от 17 до 22 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
На допросе один из них признался, что на ферме они хотели украсть 20 майнинговых машин.
«Предложили помочь человеку – другу денег подзаработать. Ну там были машинки двадцать штук»,
«Попросили друзья майнинговые машинки вытащить. Мы приехали и залезли»,
«Мы отключили свет и там уже выбежали охранники. Все разбежались», - рассказали задержанные.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
В Иркутске задержали восемь подозреваемых в нападении на майнинговую ферму
Происшествия, Фото:
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