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Житель Бурятии получил смертельный удар током

Житель Бурятии получил смертельный удар током
Происшествия,  Фото:СУ СКР по РБ
Обстоятельства трагедии изучают следователи

Вечером 1 июня житель Окинского района Бурятии погиб от удара током. Трагедия произошла в местности Жэлгэн.

Тункинским межрайонным следственным отделом по данному факту проводится доследственная проверка.

- По предварительным данным, электротравму мужчина получил во время отключения ранее присоединённого электрооборудования внутри трансформаторной подстанции, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии. – По результатам проверки будет принято правовое решение.

Летом 2020 года в Бурятии с разницей в несколько дней произошли трагедии, когда от удара током погибли маленькие дети. В Джидинском районе пятилетний мальчик получил смертельную электротравму, играя водой с собакой. Позже выяснилось, что мать самовольно подключилась к линии электропередачи, поскольку ранее их дом отключили от электроснабжения из-за долга. Кстати, сумма долга была всего 37 рублей. 

Спустя несколько дней в Селенгинском районе по той же причине (самовольное подключение взрослых к электросетям) погиб ещё один пятилетний мальчик. Он дотронулся до проводов, висящих на заборе.

смерть удар током

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