Обстоятельства трагедии изучают следователи
Вечером 1 июня житель Окинского района Бурятии погиб от удара током. Трагедия произошла в местности Жэлгэн.
Тункинским межрайонным следственным отделом по данному факту проводится доследственная проверка.
- По предварительным данным, электротравму мужчина получил во время отключения ранее присоединённого электрооборудования внутри трансформаторной подстанции, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии. – По результатам проверки будет принято правовое решение.
Летом 2020 года в Бурятии с разницей в несколько дней произошли трагедии, когда от удара током погибли маленькие дети. В Джидинском районе пятилетний мальчик получил смертельную электротравму, играя водой с собакой. Позже выяснилось, что мать самовольно подключилась к линии электропередачи, поскольку ранее их дом отключили от электроснабжения из-за долга. Кстати, сумма долга была всего 37 рублей.
Спустя несколько дней в Селенгинском районе по той же причине (самовольное подключение взрослых к электросетям) погиб ещё один пятилетний мальчик. Он дотронулся до проводов, висящих на заборе.
Житель Бурятии получил смертельный удар током
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина убил своего приятеля одним ударом отвёртки
Обстоятельства трагедии изучают следователи
Карту, с которой сняли деньги, потеряла пожилая женщина
Возбуждено и расследуется уголовное дело
Ещё одно землетрясение произошло в отдалённом районе
Неизвестные подожгли постройки у жилого дома
Часть деревьев «чёрный» лесоруб продал
Брат погибшей девочки чудом спасся
Обычно за ночь молодые люди похищали по два и три автомобильных аккумулятора в разных местах города
От кражи не удержался приехавший в курортную зону отдыхающий
Преступный план придумали трое коллег
Мошенники ходят по домам и угрожают штрафами
Виновница аварии не предоставила преимущество в движении другому автомобилю
Подросток нашёл гранаты, когда гулял
В домах тряслась мебель и звенела посуда