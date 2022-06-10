 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 июня

09 июня

Популярное

Полиция Улан-Удэ ищет похитителя денег с чужой карты

Полиция Улан-Удэ ищет похитителя денег с чужой карты
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Карту, с которой сняли деньги, потеряла пожилая женщина

Полиция Улан-Удэ разыскивает подозреваемого в хищении деней с банковской картой.

- Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который 3 июня снял 4,8 тысяч рублей с банковской карты 72-летней пенсионерки. По словам пожилой женщины, карта была утеряна в этот же день возле поликлиники в Советском районе, - сообщили в МВД по Бурятии.

На видео, предоставленном МВД, видно, что молодой человек рассчитывается картой в торгово-развлекательном центре на проспекте Автомобилистов.



Всем, кто располагает какой-либо информацией о личности гражданина на видео или его местонахождении, просят сообщить в полицию по телефонам: +7 983 425-96-29, +7 999 484-92-91, 8(3012)21-02-02, или 102 (112).

Жителей призывают быть бдительными и принимать меры по сохранности имущества. В случае утраты банковской карты её надо незамедлительную блокировать через горячую линию банка.

кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Полиция Улан-Удэ ищет похитителя денег с чужой карты
Полиция Улан-Удэ ищет похитителя денег с чужой карты
Происшествия, 10.06.2022
Карту, с которой сняли деньги, потеряла пожилая женщина  
В Забайкалье неизвестные вырубили лес на миллион рублей
В Забайкалье неизвестные вырубили лес на миллион рублей
Происшествия, 10.06.2022
Возбуждено и расследуется уголовное дело
Бурятию только за утро тряхнуло дважды
Бурятию только за утро тряхнуло дважды
Происшествия, 10.06.2022
Ещё одно землетрясение произошло в отдалённом районе
Жительница Бурятии обнаружила пожар, проснувшись от треска
Жительница Бурятии обнаружила пожар, проснувшись от треска
Происшествия, 10.06.2022
Неизвестные подожгли постройки у жилого дома
Забайкалец незаконно спилил 44 дерева для забора
Забайкалец незаконно спилил 44 дерева для забора
Происшествия, 10.06.2022
Часть деревьев «чёрный» лесоруб продал
Улан-удэнцы в поисках лёгких денег воровали аккумуляторы
Улан-удэнцы в поисках лёгких денег воровали аккумуляторы
Происшествия, 10.06.2022
Обычно за ночь молодые люди похищали по два и три автомобильных аккумулятора в разных местах города
В Бурятии раскрыли кражу на аршанском рынке
В Бурятии раскрыли кражу на аршанском рынке
Происшествия, 10.06.2022
От кражи не удержался приехавший в курортную зону отдыхающий
В Бурятии водитель пострадала в ДТП на перекрёстке
В Бурятии водитель пострадала в ДТП на перекрёстке
Происшествия, 10.06.2022
Виновница аварии не предоставила преимущество в движении другому автомобилю
Жители Бурятии почувствовали очередное землетрясение
Жители Бурятии почувствовали очередное землетрясение
Происшествия, 10.06.2022
В домах тряслась мебель и звенела посуда

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^