Полиция Улан-Удэ ищет похитителя денег с чужой карты









Всем, кто располагает какой-либо информацией о личности гражданина на видео или его местонахождении, просят сообщить в полицию по телефонам: +7 983 425-96-29, +7 999 484-92-91, 8(3012)21-02-02, или 102 (112).



Жителей призывают быть бдительными и принимать меры по сохранности имущества. В случае утраты банковской карты её надо незамедлительную блокировать через горячую линию банка.





Полиция Улан-Удэ разыскивает подозреваемого в хищении деней с банковской картой.- Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который 3 июня снял 4,8 тысяч рублей с банковской карты 72-летней пенсионерки. По словам пожилой женщины, карта была утеряна в этот же день возле поликлиники в Советском районе, - сообщили в МВД по Бурятии.На видео, предоставленном МВД, видно, что молодой человек рассчитывается картой в торгово-развлекательном центре на проспекте Автомобилистов.