В Забайкалье неизвестные вырубили лес на миллион рублей

Возбуждено и расследуется уголовное дело
В Забайкальском крае в ходе прокурорской проверки на территории Балейского участкового лесничества обнаружили место незаконную рубку. Неизвестные вырубили около 40 кубических метров лесных насаждений – лиственниц, берёз и осин.
Ущерб превысил 1 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело о незаконной рубке леса в особо крупном размере.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
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Возбуждено и расследуется уголовное дело
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