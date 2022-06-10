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В Забайкалье неизвестные вырубили лес на миллион рублей

В Забайкалье неизвестные вырубили лес на миллион рублей
Происшествия,  Фото:прокуратура Забайкальского края
Возбуждено и расследуется уголовное дело

В Забайкальском крае в ходе прокурорской проверки на территории Балейского участкового лесничества обнаружили место незаконную рубку. Неизвестные вырубили около 40 кубических метров лесных насаждений – лиственниц, берёз и осин.

Ущерб превысил 1 млн рублей.


Возбуждено уголовное дело о незаконной рубке леса в особо крупном размере.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

черные лесорубы

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