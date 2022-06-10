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Жительница Бурятии обнаружила пожар, проснувшись от треска

Жительница Бурятии обнаружила пожар, проснувшись от треска
Происшествия, 
Неизвестные подожгли постройки у жилого дома

Сегодня ночью в селе Макаринино Баргузинского района Бурятии произошёл пожар на территории частного дома.

- На момент прибытия пожарных горели надворные постройки, была угроза перехода на жилой дом. На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось 45 минут. Благодаря оперативной работе пожарных и помощи местного населения удалось не допустить дальнейшего распространения огня и отстоять дом, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как выяснилось, ночью хозяйка услышала на улице треск. Выйдя во двор, она обнаружила, что горят дровяник и крыша сарая.

По словам женщины, пожар начался внутри дровяника. Так как во двор имелся свободный доступ со стороны огорода, вероятно, неизвестные устроили поджог.

Огонь уничтожил два дощатых сарая, 15 кубометров дров, оказалась обуглена наружная стена дома. Общая площадь пожара составила 135 кв. метров.

Пострадавших нет, поджигатели устанавливаются.

Справка:

Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
пожар

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