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Забайкалец незаконно спилил 44 дерева для забора

Забайкалец незаконно спилил 44 дерева для забора
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Часть деревьев «чёрный» лесоруб продал

В Улетовском районе Забайкальского края в полицию поступило заявление от начальника лесничества. Он обнаружил незаконную рубку деревьев недалеко от села Хадакта.

В результате розыскных мероприятий полицейские задержали ранее судимого 26-летнего забайкальца. Он не имея соответствующего разрешения, незаконно спилил пять сосен и 39 лиственниц. Ущерб, причинённый государственному лесному фонду, составил около 250 тысяч рублей.

- По месту проживания подозреваемого обнаружены спиленные деревья, из части которых злоумышленник изготовил столбы для забора и вкопал их в землю. Изъяты автомашина «ГАЗ-66», на которой подозреваемый вывозил лес, а также оставшиеся 14 столбов, которые мужчина продал, - сообщили в пресс-службе МВД по Забайкальскому краю.


Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

Подозреваемому избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
черные лесорубы

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