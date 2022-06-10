Забайкалец незаконно спилил 44 дерева для забора





В Улетовском районе Забайкальского края в полицию поступило заявление от начальника лесничества. Он обнаружил незаконную рубку деревьев недалеко от села Хадакта.В результате розыскных мероприятий полицейские задержали ранее судимого 26-летнего забайкальца. Он не имея соответствующего разрешения, незаконно спилил пять сосен и 39 лиственниц. Ущерб, причинённый государственному лесному фонду, составил около 250 тысяч рублей.- По месту проживания подозреваемого обнаружены спиленные деревья, из части которых злоумышленник изготовил столбы для забора и вкопал их в землю. Изъяты автомашина «ГАЗ-66», на которой подозреваемый вывозил лес, а также оставшиеся 14 столбов, которые мужчина продал, - сообщили в пресс-службе МВД по Забайкальскому краю.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.Подозреваемому избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.