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В Улан-Удэ неизвестные посреди ночи вломились в «Находку»

В Улан-Удэ неизвестные посреди ночи вломились в «Находку»
Происшествия, 
Очевидец успела заснять произошедшее

В Улан-Удэ посреди ночи запечатлели неизвестного, который разбил окно и выбежал из магазина «Находка». Произошло это в торговом центре «Интерьер» на улице Ключевская.

В паблике «Аноним 03» очевидец опубликовала видео побега из магазина. Она не уточнила дату происшествия.

Судя по видео, молодых хулиганов было двое. В начале видео можно разглядеть, как вдалеке бежит первый молодой человек. Затем на глазах у автора видео из окна выпрыгивает второй.

  
Пока неизвестно, украли ли юноши что-либо из магазина. Однако при себе у них ничего замечено не было.

Пользователи в комментариях делятся, что не понимают мотива поступка.

«Что там красть то?», «Действительно, что там красть? Ну, взял там пару тряпок и безделушек», «Следующий раз квартиру обчистят», «Разве там не стоит пост полиции напротив?», «Украли и ушли без всего?», «Это просто последний работник, магазин закрывал», - пишут улан-удэнцы.

магазин

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