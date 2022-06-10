В Улан-Удэ неизвестные посреди ночи вломились в «Находку»





Пока неизвестно, украли ли юноши что-либо из магазина. Однако при себе у них ничего замечено не было.



Пользователи в комментариях делятся, что не понимают мотива поступка.



«Что там красть то?», «Действительно, что там красть? Ну, взял там пару тряпок и безделушек», «Следующий раз квартиру обчистят», «Разве там не стоит пост полиции напротив?», «Украли и ушли без всего?», «Это просто последний работник, магазин закрывал», - пишут улан-удэнцы.





В Улан-Удэ посреди ночи запечатлели неизвестного, который разбил окно и выбежал из магазина «Находка». Произошло это в торговом центре «Интерьер» на улице Ключевская.В паблике «Аноним 03» очевидец опубликовала видео побега из магазина. Она не уточнила дату происшествия.Судя по видео, молодых хулиганов было двое. В начале видео можно разглядеть, как вдалеке бежит первый молодой человек. Затем на глазах у автора видео из окна выпрыгивает второй.