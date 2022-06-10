В Иркутской области на пожаре погибла четырёхлетняя девочка

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Брат погибшей девочки чудом спасся



9 июня в селе Баклаши Шелеховского района Иркутской области во время пожара погибла четырёхлетняя девочка, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.



Пожар в частном доме в переулке Депутатском села Баклаши произошёл в третьем часу дня. В двухэтажном деревянном доме в это время находились бабушка с двумя внуками – семилетним мальчиком и четырёхлетней девочкой.



По словам женщины, она находилась на первом этаже, когда почувствовала запах гари. Дети в это время были на втором этаже. Подняться на второй этаж за детьми она не смогла из-за быстро распространяющегося пламени, спасти внуков возможности не было.



Женщина покинула дом через окно и закричала детям, чтобы они выпрыгивали из окон. Мальчик спрыгнул со второго этажа, получив при этом травму. Девочка же самостоятельно покинуть охваченный огнём дом не смогла.



Пожарные обнаружили погибшего ребёнка в ходе тушения.



Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Огнём уничтожен жилой дом и надворная постройка.



Осмотр места происшествия показал, что возгорание началось на первом этаже. На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории. Рассматриваются две версии возникновения пожара: неосторожное обращение с огнём и аварийный режим работы электрооборудования.

