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В Иркутской области на пожаре погибла четырёхлетняя девочка

В Иркутской области на пожаре погибла четырёхлетняя девочка
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Брат погибшей девочки чудом спасся

9 июня в селе Баклаши Шелеховского района Иркутской области во время пожара погибла четырёхлетняя девочка, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Пожар в частном доме в переулке Депутатском села Баклаши произошёл в третьем часу дня. В двухэтажном деревянном доме в это время находились бабушка с двумя внуками – семилетним мальчиком и четырёхлетней девочкой.

По словам женщины, она находилась на первом этаже, когда почувствовала запах гари. Дети в это время были на втором этаже. Подняться на второй этаж за детьми она не смогла из-за быстро распространяющегося пламени, спасти внуков возможности не было.

Женщина покинула дом через окно и закричала детям, чтобы они выпрыгивали из окон. Мальчик спрыгнул со второго этажа, получив при этом травму. Девочка же самостоятельно покинуть охваченный огнём дом не смогла.

Пожарные обнаружили погибшего ребёнка в ходе тушения.

Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Огнём уничтожен жилой дом и надворная постройка.

Осмотр места происшествия показал, что возгорание началось на первом этаже. На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории. Рассматриваются две версии возникновения пожара: неосторожное обращение с огнём и аварийный режим работы электрооборудования.
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