В Бурятии раскрыли кражу на аршанском рынке

От кражи не удержался приехавший в курортную зону отдыхающий



Утром 28 мая в полицию с заявлением о краже обратилась 52-летняя жительница посёлка Аршан Тункинского района Бурятии. Женщина, торгующая женской одеждой, сообщила, что неизвестный украл из контейнера на рынке её сумку, а также прихватил вещи из коробок. Ущерб она оценила в 50 тысяч рублей.



Полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний житель города Шелехов Иркутской области.



- На его счету ряд преступлений имущественного характера, в основном, квартирных краж. В ходе выезда тункинских оперативников в соседний регион он был задержан, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Мужчина признался, что, приехав отдохнуть в курортную зону, он на третий день совершил кражу. Взломав поздним вечером замок на контейнере и украв чужое имущество, мужчина на следующее утро уехал из посёлка.



Вещи у подозреваемого изъяты и в ближайшее время будут переданы владелице.



В МВД по Бурятии отметили, что раскрытию преступления способствовали записи с камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город», расположенных вблизи рынка. Камеры запечатлели факт совершения кражи и помогли распознать вора.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

