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В Забайкалье машинисты пытались слить 100 литров дизельного топлива

В Забайкалье машинисты пытались слить 100 литров дизельного топлива
Происшествия,  Фото:pexels.com
Преступный план придумали трое коллег

В Забайкальском крае в суд направили уголовное дело в отношении трёх машинистов мотовозов Шилкинского участка Читинского структурного подразделения ОАО «РЖД». Они обвиняются в попытке кражи дизельного топлива. Обвинение предъявлено по статье «Покушение на кражу чужого имущества, совершённое группой лиц по предварительному сговору».

- По версии следствия, машинисты в целях незаконного обогащения решили украсть дизельное топливо у работодателя. Утром 3 сентября 2021 года они приехали на личном автомобиле к месту стоянки мотовозов. Используя заранее приготовленные канистры, слили около 100 литров дизеля, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

С украденным машинистам не удалось далеко уехать. Вскоре их задержали транспортные полицейские. Всё похищенное было изъято и возвращено владельцу.

Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пяти лет лишения свободы.

покушение на кражу

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