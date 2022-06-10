В Забайкалье машинисты пытались слить 100 литров дизельного топлива

Преступный план придумали трое коллег



В Забайкальском крае в суд направили уголовное дело в отношении трёх машинистов мотовозов Шилкинского участка Читинского структурного подразделения ОАО «РЖД». Они обвиняются в попытке кражи дизельного топлива. Обвинение предъявлено по статье «Покушение на кражу чужого имущества, совершённое группой лиц по предварительному сговору».



- По версии следствия, машинисты в целях незаконного обогащения решили украсть дизельное топливо у работодателя. Утром 3 сентября 2021 года они приехали на личном автомобиле к месту стоянки мотовозов. Используя заранее приготовленные канистры, слили около 100 литров дизеля, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



С украденным машинистам не удалось далеко уехать. Вскоре их задержали транспортные полицейские. Всё похищенное было изъято и возвращено владельцу.



Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пяти лет лишения свободы.



