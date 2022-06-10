Виновница аварии не предоставила преимущество в движении другому автомобилю
9 июня в Бурятии было зарегистрировано 30 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе одно ДТП с пострадавшим.
Оно произошло в селе Кырен Тункинского района во втором часу дня.
- Женщина-водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Карина» на улице Ленина на перекрёстке при повороте налево не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение со следующей во встречном направлении «Тойота Харриер» под управлением женщины 1974 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате аварии водитель автомобиля «Тойота Карина» получила травмы различной степени тяжести. Она была доставлена в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 8 июня, в пригородном селе Сотниково водитель «Тойоты Лэнд Крузер» сбил 12-летнего мальчика. Произошло это прямо на «зебре».
В Бурятии водитель пострадала в ДТП на перекрёстке
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Подросток нашёл гранаты, когда гулял
В домах тряслась мебель и звенела посуда
Мужчине заменили условное наказание на реальное
Мужчину приговорили к обязательным работам
Мужчину уже наказывали за нетрезвое вождение
На борту находились 83 пассажира
ОПГ действовала три года
Мужчина изрезал до смерти пожилого знакомого
Неизвестный агрессивный мужчина пнул прохожего прямо в лицо
Вора поймали сотрудники вневедомственной охраны
Убийство произошло восемь лет назад
С начала года на пожарах в регионе погиб 101 человек
Убийца опомнился, когда подросток был уже мёртв
Информация об угрозе взрывов в судах в Улан-Удэ не подтвердилась
На месте работают взрывотехники