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В Бурятии водитель пострадала в ДТП на перекрёстке

В Бурятии водитель пострадала в ДТП на перекрёстке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Виновница аварии не предоставила преимущество в движении другому автомобилю

9 июня в Бурятии было зарегистрировано 30 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе одно ДТП с пострадавшим.

Оно произошло в селе Кырен Тункинского района во втором часу дня.

- Женщина-водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Карина» на улице Ленина на перекрёстке при повороте налево не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение со следующей во встречном направлении «Тойота Харриер» под управлением женщины 1974 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате аварии водитель автомобиля «Тойота Карина» получила травмы различной степени тяжести. Она была доставлена в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 8 июня, в пригородном селе Сотниково водитель «Тойоты Лэнд Крузер» сбил 12-летнего мальчика. Произошло это прямо на «зебре». 
ДТП

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