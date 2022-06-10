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В Иркутске школьник сдал полиции найденный ящик с гранатами

В Иркутске школьник сдал полиции найденный ящик с гранатами
Происшествия, 
Подросток нашёл гранаты, когда гулял

В Иркутске неравнодушный 14-летний школьник сдал полицейским боеприпасы, которые он нашёл в лесу в микрорайоне Юбилейный.

- 22 мая к экипажу дорожно-патрульной службы, дежурящему вблизи остановки общественного транспорта «Гаражи», обратился 14-летний местный житель. Подросток сообщил, что, прогуливаясь по берегу расположенного неподалеку водоёма, заметил металлическую канистру. Открыв железный ящик, он обнаружил внутри него гранаты. О случившемся мальчик решил незамедлительно сообщить в правоохранительные органы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Прибывшие на место полицейские оцепили прилегающую территорию. Взрывотехники изъяли боеприпасы для проведения экспертизы и дальнейшей утилизации.

9 июня в торжественной обстановке начальник межмуниципального управления МВД России «Иркутское» полковник полиции Олег Савин наградил бдительного подростка за сознательный поступок и активную гражданскую позицию.

полиция граната боеприпасы

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