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В Улан-Удэ стрелка наркотиками из арбалета приговорили к 5 годам колонии

В Улан-Удэ стрелка наркотиками из арбалета приговорили к 5 годам колонии
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчине заменили условное наказание на реальное

В апреле житель Улан-Удэ был осуждён за сбыт наркотических в исправительном учреждении в крупном размере, а также по статье «Умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение незаконного сбыта сильнодействующих веществ, совершённые в крупном размере». Горожанина приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

Государственный обвинитель, посчитав приговор несправедливым вследствие чрезмерной мягкости наказания, оспорил его в апелляционном порядке. В представлении прокурора указано о повышенной общественной опасности виновного. Ведь он пытался передать наркотики и запрещённые таблетки в исправительную колонию, запустив стрелу из арбалета.

- Верховный суд Бурятии по доводам прокурора приговор изменил. Решение суда первой инстанции об условном осуждении исключено, наказание в виде пяти лет лишения свободы постановлено отбывать в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Осуждённого взяли под стражу в зале суда.
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