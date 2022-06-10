Мужчине заменили условное наказание на реальное
В апреле житель Улан-Удэ был осуждён за сбыт наркотических в исправительном учреждении в крупном размере, а также по статье «Умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение незаконного сбыта сильнодействующих веществ, совершённые в крупном размере». Горожанина приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.
Государственный обвинитель, посчитав приговор несправедливым вследствие чрезмерной мягкости наказания, оспорил его в апелляционном порядке. В представлении прокурора указано о повышенной общественной опасности виновного. Ведь он пытался передать наркотики и запрещённые таблетки в исправительную колонию, запустив стрелу из арбалета.
- Верховный суд Бурятии по доводам прокурора приговор изменил. Решение суда первой инстанции об условном осуждении исключено, наказание в виде пяти лет лишения свободы постановлено отбывать в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Осуждённого взяли под стражу в зале суда.
В Улан-Удэ стрелка наркотиками из арбалета приговорили к 5 годам колонии
Происшествия, Фото:
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