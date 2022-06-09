На борту находились 83 пассажира
9 июня в 6.30 часов самолёт авиакомпании «ИрАэро», вылетевший рейсом Иркутск – Кызыл – Домомедово, совершил вынужденную посадку в аэропорту отправления. После взлёта в процессе набора высоты у самолёт не убралось шасси. После этого экипаж принял решение о возврате воздушного судна в аэропорт вылета. Сообщение об этом инциденте проявилось в СМИ.
Самолёт вернулся в аэропорт вылета и совершил успешную посадку, сообщает «Интерфакс».
- Посадка самолёта произведена благополучно, экипаж в составе пяти человек и находящиеся на борту 83 пассажира (из них 19 детей) не пострадали. Воздушное судно видимых повреждений не имеет. Пассажиры указанного рейса отправлены до пункта назначения резервным воздушным судном, - сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
По данному факту начата проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
Следователи выясняют все обстоятельства и выясняют причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Самолёт Иркутск – Кызыл вернулся в аэропорт из-за неисправности
Происшествия, Фото:
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