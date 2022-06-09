В Иркутской области ревнивец задушил и изрезал мужчину

Убийство произошло восемь лет назад
37-летний житель Аларского района Иркутской области признан судом виновным в убийстве, которое он совершил восемь лет назад.
Всё произошло в июле 2014 года в лесу возле посёлка Лесной Качугского района. Мужчина из ревности к своей жене стал избивать 28-летнего соперника. В ходе драки он придушил его, а также нанёс более 20 ударов острым предметом. Жертва скончался на месте происшествия.
- Долгое время преступление оставалось не раскрытым, отсутствовали свидетели убийства. Однако в 2020 году благодаря слаженной работе следователей СК, криминалистов и сотрудников полиции преступление удалось раскрыть. Подозреваемый был задержан и арестован, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Накануне приговором суда мужчина признан был виновным. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима.
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Происшествия, Фото:
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