Житель Бурятии из ревности к жене убил 15-летнего подростка





Подросток скончался на месте происшествия.



Опомнившись, убийца сам явился в отдел полиции и заявил о совершённом убийстве.



Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.



В Джидинском районе Бурятии 23-летний житель села Петропавловка расправился с 15-летним парнем, приревновав его к своей жене.На допросе он дал признательные показания, ему предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.Задержанный живёт в селе Петропавловка вместе с женой и ребёнком. По данным следствия, вечером у него дома собралась компания местных жителей, они стали распивать спиртное. Позднее в гости пришёл знакомый подросток, который присоединился к застолью.Однако спустя некоторое время пьяному хозяину показалось, что подросток оказывает знаки внимание его жене. Из-за этого около полуночи между ними произошла ссора. Хозяин дома схватил нож и во дворе дома напал на парня. Он нанёс несколько ударов в грудную клетку и в правую ногу.