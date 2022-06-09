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Житель Бурятии из ревности к жене убил 15-летнего подростка

Житель Бурятии из ревности к жене убил 15-летнего подростка
Происшествия, 
Убийца опомнился, когда подросток был уже мёртв

В Джидинском районе Бурятии 23-летний житель села Петропавловка расправился с 15-летним парнем, приревновав его к своей жене.

На допросе он дал признательные показания, ему предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

Задержанный живёт в селе Петропавловка вместе с женой и ребёнком. По данным следствия, вечером у него дома собралась компания местных жителей, они стали распивать спиртное. Позднее в гости пришёл знакомый подросток, который присоединился к застолью.

Однако спустя некоторое время пьяному хозяину показалось, что подросток оказывает знаки внимание его жене. Из-за этого около полуночи между ними произошла ссора. Хозяин дома схватил нож и во дворе дома напал на парня. Он нанёс несколько ударов в грудную клетку и в правую ногу. 

Подросток скончался на месте происшествия.

Опомнившись, убийца сам явился в отдел полиции и заявил о совершённом убийстве.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. 
убийство

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