 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 июня

08 июня

Популярное

Владелец сгоревшей в Улан-Удэ гостиницы, где погиб человек, не признал вину

Владелец сгоревшей в Улан-Удэ гостиницы, где погиб человек, не признал вину
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Дело о трагическом пожаре ушло в суд

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего бывшего индивидуального предпринимателя, обвиняемого по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью и смерти человеку».

По данным следствия, индивидуальный предприниматель на своём придомовом участке в ДНТ «Урда-Уула» в Улан-Удэ возвёл трёхэтажное строение под коммерческие цели, в том числе для оказания населению гостиничных услуг. На первом этаже размещалась станция технического обслуживания автомобилей; на втором и третьем этаже обустроены 15 жилых помещений. Комнаты предоставлялись людям в краткосрочную или долгосрочную аренду для проживания.

фото - ГУ МЧС по Бурятии
Однако это строение не соответствовало требования пожарной безопасности, так как на жилых этажах не были предусмотрены эвакуационные выходы, не обеспечена огнестойкость постройки, а помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системой пожарной сигнализации, первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём. Поэтому здание не могло использоваться в качестве гостиницы, так как размещение и проживание в нём людей представляло опасность для их жизни и здоровья.

В ночь на 28 мая 2021 года в результате аварийного режима работы электрооборудования произошёл пожар. Огонь быстро распространился по верхним деревянным этажам, где в жилых помещениях находились 11 постояльцев. В результате отравления продуктами горения погиб один мужчина. При отсутствии эвакуационных выходов людям приходилось выпрыгивать из окон горящего здания. При этом при падении на землю с высоты третьего этажа женщина и маленький ребёнок получили тяжкие телесные повреждения, ещё двум постояльцам, в том числе подростку причинены повреждения в виде термических ожогов пламенем различных участков тела.




- В ходе предварительного следствия при допросах обвиняемый вину не признал. Однако перечень допущенных им при оказании услуг нарушений установлен в ходе проведения трёх затратных по времени пожарно-технических экспертиз, две из которых проводились в экспертных учреждениях МЧС Иркутска и Владивостока. Также в ходе проведённого предварительного расследования собраны другие достаточные доказательства, в связи с чем в настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.  


пожар смерть суд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Вся Бурятия ощутила сильное землетрясение
Вся Бурятия ощутила сильное землетрясение
Происшествия, 08.06.2022
Магнитуда землетрясения составила 6,4 балла
В Бурятии ревнивец убил возлюбленную из-за сообщения в телефоне
В Бурятии ревнивец убил возлюбленную из-за сообщения в телефоне
Происшествия, 08.06.2022
Перед смертью женщина четыре месяца провела в коме
Пенсионер из Иркутской области перевёл мошенникам свыше 800 тысяч
Пенсионер из Иркутской области перевёл мошенникам свыше 800 тысяч
Происшествия, 08.06.2022
Аферисты общались с пенсионером по телефону под видом сотрудников банка
В Иркутске осудили мужчину, убившего приятеля 13 лет назад
В Иркутске осудили мужчину, убившего приятеля 13 лет назад
Происшествия, 08.06.2022
Мужчина отправится в колонию строгого режима
Зарезанный житель Бурятии скончался на пороге дома своего начальника
Зарезанный житель Бурятии скончался на пороге дома своего начальника
Происшествия, 08.06.2022
Перед смертью мужчина успел сказать, кто на него напал
В Бурятии маячок помог поймать «чёрного» лесоруба
В Бурятии маячок помог поймать «чёрного» лесоруба
Происшествия, 08.06.2022
Лесники устроили слежку за нелегальным лесорубом, о которой он и не подозревал
В Улан-Удэ отлетевшее у автобуса колесо попало в «Лэнд Крузер»
В Улан-Удэ отлетевшее у автобуса колесо попало в «Лэнд Крузер»
Происшествия, 08.06.2022
Три транспортных средства стали участниками ДТП
В Бурятии сгорела водонапорная башня
В Бурятии сгорела водонапорная башня
Происшествия, 08.06.2022
Пожар произошёл на территории бывшего туберкулёзного санатория
Жителя Бурятии задержали за кражу забытых в банкомате денег
Жителя Бурятии задержали за кражу забытых в банкомате денег
Происшествия, 08.06.2022
Мужчина забрал из банкомата только карту, а деньги забыл

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^