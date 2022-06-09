Владелец сгоревшей в Улан-Удэ гостиницы, где погиб человек, не признал вину

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего бывшего индивидуального предпринимателя, обвиняемого по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью и смерти человеку».
По данным следствия, индивидуальный предприниматель на своём придомовом участке в ДНТ «Урда-Уула» в Улан-Удэ возвёл трёхэтажное строение под коммерческие цели, в том числе для оказания населению гостиничных услуг. На первом этаже размещалась станция технического обслуживания автомобилей; на втором и третьем этаже обустроены 15 жилых помещений. Комнаты предоставлялись людям в краткосрочную или долгосрочную аренду для проживания.
фото - ГУ МЧС по Бурятии
Однако это строение не соответствовало требования пожарной безопасности, так как на жилых этажах не были предусмотрены эвакуационные выходы, не обеспечена огнестойкость постройки, а помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системой пожарной сигнализации, первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём. Поэтому здание не могло использоваться в качестве гостиницы, так как размещение и проживание в нём людей представляло опасность для их жизни и здоровья.
В ночь на 28 мая 2021 года в результате аварийного режима работы электрооборудования произошёл пожар. Огонь быстро распространился по верхним деревянным этажам, где в жилых помещениях находились 11 постояльцев. В результате отравления продуктами горения погиб один мужчина. При отсутствии эвакуационных выходов людям приходилось выпрыгивать из окон горящего здания. При этом при падении на землю с высоты третьего этажа женщина и маленький ребёнок получили тяжкие телесные повреждения, ещё двум постояльцам, в том числе подростку причинены повреждения в виде термических ожогов пламенем различных участков тела.
В ночь на 28 мая 2021 года в результате аварийного режима работы электрооборудования произошёл пожар. Огонь быстро распространился по верхним деревянным этажам, где в жилых помещениях находились 11 постояльцев. В результате отравления продуктами горения погиб один мужчина. При отсутствии эвакуационных выходов людям приходилось выпрыгивать из окон горящего здания. При этом при падении на землю с высоты третьего этажа женщина и маленький ребёнок получили тяжкие телесные повреждения, ещё двум постояльцам, в том числе подростку причинены повреждения в виде термических ожогов пламенем различных участков тела.
- В ходе предварительного следствия при допросах обвиняемый вину не признал. Однако перечень допущенных им при оказании услуг нарушений установлен в ходе проведения трёх затратных по времени пожарно-технических экспертиз, две из которых проводились в экспертных учреждениях МЧС Иркутска и Владивостока. Также в ходе проведённого предварительного расследования собраны другие достаточные доказательства, в связи с чем в настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.