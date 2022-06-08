В Бурятии ревнивец убил возлюбленную из-за сообщения в телефоне

Перед смертью женщина четыре месяца провела в коме
38-летний житель Заиграевского района Бурятии, до смерти избивший сожительницу, предстал перед судом.
Всё произошло в ночь на 6 июня 2021 года, когда мужчина вместе с сожительницей распивал спиртные напитки в селе Горхон в гостях у её родственников.
- Во время застолья он заметил, что на телефон женщины пришло странное сообщение. Из-за этого у пьяного мужчины возникло чувство ревности, он стал настойчиво расспрашивать про отправителя. Однако сожительница уклонялась от прямых ответов. Под утро они покинули застолье и направились домой. По пути мужчина вновь приступил к расспросам, а не добившись ответов, напал на сожительницу и нанёс ей несколько ударов кулаками по лицу, затем толкнул на землю и с силой нанёс удар ногой по голове. После этого они вернулись домой, где спустя несколько часов злоумышленник вновь избил женщину, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
От ударов по голове у женщины образовалась черепно-мозговая травма. Спустя несколько дней избитая впала в кому. Четыре месяца она провела в больнице и в конце октября, несмотря на усилия врачей, скончалась.
Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей.
Приговором суда ему назначено 8,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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Происшествия, Фото:
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