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В Бурятии стартует операция по уничтожению дикой конопли

В Бурятии стартует операция по уничтожению дикой конопли
Происшествия, 
Полиция начнёт операцию «Мак»

С 15 по 24 июня в Бурятии пройдёт первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2022».

- В рамках операции сотрудники полиции организуют работу по выявлению и ликвидации очагов произрастания дикорастущих конопли, мака и их посевов, запрещенных к возделыванию. К ответственности будут привлекаться лица, незаконно культивирующие их на своих земельных участках, - сообщили в МВД по Бурятии.

В 2021 году в Бурятии было обследовано около 1,3 млн гектар земель, выявлено 517 очагов произрастания дикорастущей конопли. Вынесено 390 предписаний, на основании которых на площади более 1700 га уничтожены наркосодержащие растения. В отношении лиц, не исполнивших предписания об уничтожении дикорастущей конопли, составлено девять протоколов по ст. 10.5 КоАП РФ.

Справка:

В соответствии с пунктом 3 статьи 29 федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», юридические и физические лица, являющиеся собственниками или пользователями земельных участков, на которых произрастают наркосодержащие растения, обязаны их уничтожить.

Непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (после получения официального предписания) влечёт наложение штрафа для физических лиц – до 4 тыс. руб., для должностных лиц – до 10 тыс. руб., для юридических лиц – до 100 тыс. руб.

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 5 тыс. руб. или административный арест до 15 суток, на юридических лиц – до 300 тыс. руб.

В соответствии со статьей 231 Уголовного кодекса граждане могут быть привлечены к уголовной ответственности за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Максимальная мера наказания - лишение свободы сроком до 8 лет.
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