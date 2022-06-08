В Бурятии маячок помог поймать «чёрного» лесоруба

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Лесники устроили слежку за нелегальным лесорубом, о которой он и не подозревал



В Бурятии сотрудники Заудинского лесничества во время ночного патрулирования лесов обнаружили незаконно вырубленные деревья. Они были уложены и готовы к вывозу. Лесники решили спрятать в штабель леса специальный чип, чтобы отследить, куда отправятся деревья.



Через сутки система отслеживания зафиксировала, что незаконно заготовленную древесину перевозят. Специалисты Заудинского лесничества отследили маршрут, и поняли, что нарушители направляются на пилораму в посёлке Николаевский Тарбагатайского района.



Сотрудники лесничества оперативно приехали к месту и задержали нарушителя, когда он выгружал деревья из автомобиля.



- Выяснилось, что житель посёлка Николаевский заготовил около 11 кубометров сосны в защитных лесах. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 240 тысяч рублей. В отношении правонарушителя составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Обо всех нарушениях жителей просят сообщать на горячую линию лесной охраны по телефону 20-44-44.





