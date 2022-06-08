 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 июня

07 июня

Популярное

В Бурятии маячок помог поймать «чёрного» лесоруба

В Бурятии маячок помог поймать «чёрного» лесоруба
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Лесники устроили слежку за нелегальным лесорубом, о которой он и не подозревал

В Бурятии сотрудники Заудинского лесничества во время ночного патрулирования лесов обнаружили незаконно вырубленные деревья. Они были уложены и готовы к вывозу. Лесники решили спрятать в штабель леса специальный чип, чтобы отследить, куда отправятся деревья.

Через сутки система отслеживания зафиксировала, что незаконно заготовленную древесину перевозят. Специалисты Заудинского лесничества отследили маршрут, и поняли, что нарушители направляются на пилораму в посёлке Николаевский Тарбагатайского района.

Сотрудники лесничества оперативно приехали к месту и задержали нарушителя, когда он выгружал деревья из автомобиля.

- Выяснилось, что житель посёлка Николаевский заготовил около 11 кубометров сосны в защитных лесах. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 240 тысяч рублей. В отношении правонарушителя составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Обо всех нарушениях жителей просят сообщать на горячую линию лесной охраны по телефону 20-44-44.


черные лесорубы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии маячок помог поймать «чёрного» лесоруба
В Бурятии маячок помог поймать «чёрного» лесоруба
Происшествия, 08.06.2022
Лесники устроили слежку за нелегальным лесорубом, о которой он и не подозревал
В Улан-Удэ отлетевшее у автобуса колесо попало в «Лэнд Крузер»
В Улан-Удэ отлетевшее у автобуса колесо попало в «Лэнд Крузер»
Происшествия, 08.06.2022
Три транспортных средства стали участниками ДТП
В Бурятии сгорела водонапорная башня
В Бурятии сгорела водонапорная башня
Происшествия, 08.06.2022
Пожар произошёл на территории бывшего туберкулёзного санатория
Жителя Бурятии задержали за кражу забытых в банкомате денег
Жителя Бурятии задержали за кражу забытых в банкомате денег
Происшествия, 08.06.2022
Мужчина забрал из банкомата только карту, а деньги забыл
В Бурятии в столкновении автомобилей пострадали два человека
В Бурятии в столкновении автомобилей пострадали два человека
Происшествия, 08.06.2022
«Тойота Камри» врезалась в ехавшую впереди машину
В Улан-Удэ неизвестный водитель уничтожил дерево
В Улан-Удэ неизвестный водитель уничтожил дерево
Происшествия, 08.06.2022
Очевидцев ДТП просят сообщить любую информацию
В Забайкалье утонула четырёхлетняя девочка
В Забайкалье утонула четырёхлетняя девочка
Происшествия, 08.06.2022
Следователи возбудили уголовное дело
В Бурятии водитель стал посредником в даче взятки начальнику
В Бурятии водитель стал посредником в даче взятки начальнику
Происшествия, 08.06.2022
На взятке в 300 тысяч рублей попался начальник с железной дороги
В Иркутске парень на электросамокате побил пешехода
В Иркутске парень на электросамокате побил пешехода
Происшествия, 08.06.2022
Личность юноши, скрывшегося с места, установили полицейские
В Улан-Удэ задержали 54-летнюю любительницу марихуаны
В Улан-Удэ задержали 54-летнюю любительницу марихуаны
Происшествия, 08.06.2022
Женщина прятала наркотики в котельной своего дома
В Улан-Удэ откачивают лужи после дождя
В Улан-Удэ откачивают лужи после дождя
Происшествия, 08.06.2022
Работы начались с раннего утра

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^