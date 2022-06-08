Лесники устроили слежку за нелегальным лесорубом, о которой он и не подозревал
В Бурятии сотрудники Заудинского лесничества во время ночного патрулирования лесов обнаружили незаконно вырубленные деревья. Они были уложены и готовы к вывозу. Лесники решили спрятать в штабель леса специальный чип, чтобы отследить, куда отправятся деревья.
Через сутки система отслеживания зафиксировала, что незаконно заготовленную древесину перевозят. Специалисты Заудинского лесничества отследили маршрут, и поняли, что нарушители направляются на пилораму в посёлке Николаевский Тарбагатайского района.
Сотрудники лесничества оперативно приехали к месту и задержали нарушителя, когда он выгружал деревья из автомобиля.
- Выяснилось, что житель посёлка Николаевский заготовил около 11 кубометров сосны в защитных лесах. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 240 тысяч рублей. В отношении правонарушителя составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Обо всех нарушениях жителей просят сообщать на горячую линию лесной охраны по телефону 20-44-44.
В Бурятии маячок помог поймать «чёрного» лесоруба
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Лесники устроили слежку за нелегальным лесорубом, о которой он и не подозревал
Три транспортных средства стали участниками ДТП
Пожар произошёл на территории бывшего туберкулёзного санатория
Инцидент произошёл ночью
Мужчина забрал из банкомата только карту, а деньги забыл
«Тойота Камри» врезалась в ехавшую впереди машину
Турист погиб во время экскурсии
Очевидцев ДТП просят сообщить любую информацию
Следователи возбудили уголовное дело
На взятке в 300 тысяч рублей попался начальник с железной дороги
Личность юноши, скрывшегося с места, установили полицейские
Женщина прятала наркотики в котельной своего дома
Работы начались с раннего утра
Мужчины сбежали с места преступления
Происшествия, 07.06.2022
Мужчина убил сожителя своей сестры