В Бурятии сгорела водонапорная башня

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Пожар произошёл на территории бывшего туберкулёзного санатория



Вечером 7 июня в селе Курумкан в Бурятии сгорела водонапорная башня, стоящая на территории бывшего детского туберкулёзного санатория.



- На момент прибытия пожарных горела неэксплуатируемая водонапорная башня. На ликвидацию открытого горения потребовалось девять минут, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Огонь уничтожил кровлю и перекрытия на площади 16 кв. м., а также повредил стены на общей площади 160 кв. м.



По версии дознавателей МЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Виновные остались неизвестными.





