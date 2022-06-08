Пожар произошёл на территории бывшего туберкулёзного санатория
Вечером 7 июня в селе Курумкан в Бурятии сгорела водонапорная башня, стоящая на территории бывшего детского туберкулёзного санатория.
- На момент прибытия пожарных горела неэксплуатируемая водонапорная башня. На ликвидацию открытого горения потребовалось девять минут, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Огонь уничтожил кровлю и перекрытия на площади 16 кв. м., а также повредил стены на общей площади 160 кв. м.
По версии дознавателей МЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Виновные остались неизвестными.
В Бурятии сгорела водонапорная башня
Происшествия, Фото:
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