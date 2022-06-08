 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 июня

07 июня

Популярное

В Бурятии сгорела водонапорная башня

В Бурятии сгорела водонапорная башня
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл на территории бывшего туберкулёзного санатория

Вечером 7 июня в селе Курумкан в Бурятии сгорела водонапорная башня, стоящая на территории бывшего детского туберкулёзного санатория.

- На момент прибытия пожарных горела неэксплуатируемая водонапорная башня. На ликвидацию открытого горения потребовалось девять минут, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Огонь уничтожил кровлю и перекрытия на площади 16 кв. м., а также повредил стены на общей площади 160 кв. м.

По версии дознавателей МЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Виновные остались неизвестными.


пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сгорела водонапорная башня
В Бурятии сгорела водонапорная башня
Происшествия, 08.06.2022
Пожар произошёл на территории бывшего туберкулёзного санатория
Жителя Бурятии задержали за кражу забытых в банкомате денег
Жителя Бурятии задержали за кражу забытых в банкомате денег
Происшествия, 08.06.2022
Мужчина забрал из банкомата только карту, а деньги забыл
В Бурятии в столкновении автомобилей пострадали два человека
В Бурятии в столкновении автомобилей пострадали два человека
Происшествия, 08.06.2022
«Тойота Камри» врезалась в ехавшую впереди машину
В Улан-Удэ неизвестный водитель уничтожил дерево
В Улан-Удэ неизвестный водитель уничтожил дерево
Происшествия, 08.06.2022
Очевидцев ДТП просят сообщить любую информацию
В Забайкалье утонула четырёхлетняя девочка
В Забайкалье утонула четырёхлетняя девочка
Происшествия, 08.06.2022
Следователи возбудили уголовное дело
В Бурятии водитель стал посредником в даче взятки начальнику
В Бурятии водитель стал посредником в даче взятки начальнику
Происшествия, 08.06.2022
На взятке в 300 тысяч рублей попался начальник с железной дороги
В Улан-Удэ задержали 54-летнюю любительницу марихуаны
В Улан-Удэ задержали 54-летнюю любительницу марихуаны
Происшествия, 08.06.2022
Женщина прятала наркотики в котельной своего дома
В Улан-Удэ откачивают лужи после дождя
В Улан-Удэ откачивают лужи после дождя
Происшествия, 08.06.2022
Работы начались с раннего утра
В Бурятии остался без электричества целый город
В Бурятии остался без электричества целый город
Происшествия, 07.06.2022
В двух школах, между тем, сегодня идут экзамены

Жителя Бурятии, отсидевшего более 35 лет, снова отправили в колонию
Жителя Бурятии, отсидевшего более 35 лет, снова отправили в колонию
Происшествия, 07.06.2022
Неисправимый рецидивист едва не убил коллегу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^