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В Чите мужчина с ружьём напугал людей в баре

В Чите мужчина с ружьём напугал людей в баре
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Инцидент произошёл ночью

Ночью в полицию Читы поступило сообщение о том, что в баре находится мужчина с ружьём.

Прибывшие на место полицейские установили, что оружие в заведение принёс 40-летний посетитель. Также в карманах у мужчины лежало 32 патрона. Сотрудники полиции оружие и патроны изъяли.

Читинца задержали и доставили в полицию. Ещё два патрона нашли у него дома.

- Изъятый предмет является одноствольным нарезным огнестрельным оружием. Изготовлен самодельным способом с помощью частей и механизмов от огнестрельного оружия. Изъятые патроны являются охотничьими патронами калибра 7,62 миллиметра, применяемые для стрельбы из охотничьего нарезного огнестрельного оружия, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему». Санкция статьи в инкриминируемой части предусматривает лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.

Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


Как сообщал «Байкал-Daily», 18 мая в Забайкальском крае задержали продавцов самодельного боевого оружия. Они соорудили себе мастерскую и переделывали оружия из охолощённого в боевое.
оружие бар

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