На Байкале турист из Калининграда разбился, упав с 80-метровой скалы













7 июня на байкальском острове Ольхон погиб 39-летний турист из Калининграда. Его тело спасатели нашли под скалистым обрывом высотой 60-80 метров.- Поступило сообщение о том, что в районе мыса Хобой на острове Ольхон пропал мужчина. Четыре спасателя прибыли к месту происшествия на автомобиле «УАЗ Хантер», встретились с сотрудниками полиции. Под скалистым обрывом высотой 60-80 метров обнаружили тело пропавшего мужчины. В результате падения он погиб, - сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде.Очевидцы рассказали, что накануне мужчина из Калининграда познакомился в посёлке Хужир с группой туристов и поехал с ними на экскурсию. На мысе Хобой он отошёл от группы, чтобы сделать фотографии, после чего его больше не видели.Спасатели спустили тело туриста к воде и катером транспортировали до паромной переправы. Там тело передали сотрудникам полиции посёлка Сахюрта.Начался активный туристский сезон на Байкале. «Совершая путешествия любой сложности, соблюдайте меры безопасности, не переоценивайте свои силы, будьте осторожны», - призывают спасатели.