На Байкале турист из Калининграда разбился, упав с 80-метровой скалы

7 июня на байкальском острове Ольхон погиб 39-летний турист из Калининграда. Его тело спасатели нашли под скалистым обрывом высотой 60-80 метров.
- Поступило сообщение о том, что в районе мыса Хобой на острове Ольхон пропал мужчина. Четыре спасателя прибыли к месту происшествия на автомобиле «УАЗ Хантер», встретились с сотрудниками полиции. Под скалистым обрывом высотой 60-80 метров обнаружили тело пропавшего мужчины. В результате падения он погиб, - сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде.
Очевидцы рассказали, что накануне мужчина из Калининграда познакомился в посёлке Хужир с группой туристов и поехал с ними на экскурсию. На мысе Хобой он отошёл от группы, чтобы сделать фотографии, после чего его больше не видели.
Спасатели спустили тело туриста к воде и катером транспортировали до паромной переправы. Там тело передали сотрудникам полиции посёлка Сахюрта.
Начался активный туристский сезон на Байкале. «Совершая путешествия любой сложности, соблюдайте меры безопасности, не переоценивайте свои силы, будьте осторожны», - призывают спасатели.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июле 2020 года 11-летняя девочка погибла на Байкале, сорвавшись с 50-метровой скалы. Трагедия произошла на стихийной тропе из Листвянки в Большие Коты.