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В Забайкалье утонула четырёхлетняя девочка

В Забайкалье утонула четырёхлетняя девочка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Следователи возбудили уголовное дело

5 июня в городе Петровск-Забайкальский Забайкальского края в реке Баляга утонула четырёхлетняя девочка.

По данным следствия, девочка находилась без присмотра взрослых, она во время игры зашла в воду. Не умея плавать, она утонула.

- По мнению следователей, в действиях взрослых, которые оставили малолетнюю девочку без присмотра, имеются признаки причинения смерти по неосторожности. После проведения доследственной проверки возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Забайкальскому краю.

В настоящее время устанавливается все обстоятельства произошедшего. Были опрошены свидетели, проводится судебная экспертиза. 
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