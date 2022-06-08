В Забайкалье утонула четырёхлетняя девочка

Следователи возбудили уголовное дело



5 июня в городе Петровск-Забайкальский Забайкальского края в реке Баляга утонула четырёхлетняя девочка.



По данным следствия, девочка находилась без присмотра взрослых, она во время игры зашла в воду. Не умея плавать, она утонула.



- По мнению следователей, в действиях взрослых, которые оставили малолетнюю девочку без присмотра, имеются признаки причинения смерти по неосторожности. После проведения доследственной проверки возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Забайкальскому краю.



В настоящее время устанавливается все обстоятельства произошедшего. Были опрошены свидетели, проводится судебная экспертиза.

