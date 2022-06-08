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В Бурятии водитель стал посредником в даче взятки начальнику

В Бурятии водитель стал посредником в даче взятки начальнику
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
На взятке в 300 тысяч рублей попался начальник с железной дороги

В Бурятии перед судом предстал работник Северобайкальской дистанции сигнализации, централизации и блокировки ОАО «РЖД». Он признан виновным в посредничестве во взяточничестве.

В сентябре 2017 году мужчина работал водителем начальника Северобайкальской дистанции сигнализации. По данным следствия, к нему обратился коллега с просьбой помочь с переводом на новое место работы. Этот мужчина трудился на отдалённой станции Дабан, а хотел перейти в Северобайкальск, где сам и живёт.

- Фигурант ответил согласием и попросил начальника Северобайкальской дистанции сигнализации помочь его знакомому в переводе на другой участок работы. Начальник структурного подразделения за оказанную услугу потребовал денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей. Получив эту сумму денег, начальник выполнил свою часть договора, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

Когда факт взятки раскрыли, водитель признал свою вину.

- Мужчина вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Он также дал изобличающие показания на своего начальника и приятеля. В отношении взяткополучателя и взяткодателя расследование уголовного дела ещё продолжается.

Приговором суда осуждённому назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор в законную силу пока не вступил.
взятка посредничество во взяточничестве железная дорога

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