В Улан-Удэ откачивают лужи после дождя

Сотрудники комбината по благоустройству Улан-Удэ начали откачивать воду с 4:00 утра. Для устранения последствий вышли на работу семь единиц вакуумных машин.
За четыре часа работы откачаны участки: по улицам Балтахинова; Бабушкина, Подкаменская; остановки «Интерьер», «Юношеская библиотека»; «Вторчермет» на ул. Жердева; перекрёсток ул. Сахьяновой, ул. Ключевская; остановки «ТСК»; «Акбэс, «За Рулём»; улицы Мокрова; Ленина, Советская; Октябрьская, 16; Трактовая, Читинский переезд.
С 8:00 к работе приступили работники комбината для откачки луж с помощью мотопомп.
- Воду со всех участков специалисты откачивают по несколько раз, поскольку дождь не прекращается, и вода продолжает скапливаться. Работы не останавливаются ни на минуту. Водители вакуумных машин в усиленном режиме отрабатывают все участки, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Горожане могут оставить заявку на откачку луж по телефонам круглосуточной диспетчерской комбината: 379-646; 380-838.
По данным Бурятского гидрометцентра, днём дождь в Улан-Удэ прекратится.