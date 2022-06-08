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В Улан-Удэ откачивают лужи после дождя

В Улан-Удэ откачивают лужи после дождя
Происшествия,  Фото:управление по информационной политике администрации Улан-Удэ
Работы начались с раннего утра

Сотрудники комбината по благоустройству Улан-Удэ начали откачивать воду с 4:00 утра. Для устранения последствий вышли на работу семь единиц вакуумных машин.

За четыре часа работы откачаны участки: по улицам Балтахинова; Бабушкина, Подкаменская; остановки «Интерьер», «Юношеская библиотека»; «Вторчермет» на ул. Жердева; перекрёсток ул. Сахьяновой, ул. Ключевская; остановки «ТСК»; «Акбэс, «За Рулём»; улицы Мокрова; Ленина, Советская; Октябрьская, 16; Трактовая, Читинский переезд.


С 8:00 к работе приступили работники комбината для откачки луж с помощью мотопомп.

- Воду со всех участков специалисты откачивают по несколько раз, поскольку дождь не прекращается, и вода продолжает скапливаться. Работы не останавливаются ни на минуту. Водители вакуумных машин в усиленном режиме отрабатывают все участки, - сообщили в пресс-службе мэрии.



Горожане могут оставить заявку на откачку луж по телефонам круглосуточной диспетчерской комбината: 379-646; 380-838.

По данным Бурятского гидрометцентра, днём дождь в Улан-Удэ прекратится. 


лужи

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