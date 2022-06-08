Прокуратура требует ограничить доступ к сайтам
Прокуратура Кяхтинского района Бурятии в ходе мониторинга интернета выявила шесть сайтов, на которых размещена информация о круглосуточной продаже алкогольных напитков дистанционным способом.
Попасть на сайт могут все желающие, в том числе несовершеннолетние.
- Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
По закону продажа алкогольной продукции через интернет или дистанционным способом недопустима и является нарушение. За это предусмотрена административная ответственность.
Прокурор обратился в суд с заявлениями о признании размещённой на интернет-ресурсах информации запрещённой к распространению в Российской Федерации и включении сайтов в Единый реестр доменных имён, содержащих запрещённую информацию.
Исковые заявления находятся на рассмотрении.
В Бурятии выявили шесть сайтов по продаже алкоголя
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 08.06.2022
Прокуратура требует ограничить доступ к сайтам
Мужчина убил сожителя своей сестры
В двух школах, между тем, сегодня идут экзамены
Неисправимый рецидивист едва не убил коллегу
Юноше грозит до 10 лет колонии
Мужчина семь часов удерживал ребёнка в квартире
В деле об убийстве 22-летнего молодого человека поставлена точка
Мужчину, напавшего на полицейских со взрывным устройством и ножом, хотят арестовать
Вскоре браконьер предстанет перед судом
Из троих мужчин спаслись пока только двое
Полицейские быстро раскрыли преступление
Стали известны новые подробности вооружённого нападения в здании Тункинского мирового суда
В прошлом году здесь были выявлены противопожарные нарушения
Парню грозит административная и уголовная ответственность
Сообщается, что буйный мужчина напал на мирового судью и ранил сотрудника полиции