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В Бурятии выявили шесть сайтов по продаже алкоголя

В Бурятии выявили шесть сайтов по продаже алкоголя
Происшествия,  Фото:pexels.com
Прокуратура требует ограничить доступ к сайтам

Прокуратура Кяхтинского района Бурятии в ходе мониторинга интернета выявила шесть сайтов, на которых размещена информация о круглосуточной продаже алкогольных напитков дистанционным способом.

Попасть на сайт могут все желающие, в том числе несовершеннолетние.

- Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

По закону продажа алкогольной продукции через интернет или дистанционным способом недопустима и является нарушение. За это предусмотрена административная ответственность.

Прокурор обратился в суд с заявлениями о признании размещённой на интернет-ресурсах информации запрещённой к распространению в Российской Федерации и включении сайтов в Единый реестр доменных имён, содержащих запрещённую информацию.

Исковые заявления находятся на рассмотрении. 
прокуратура

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