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В Бурятии будут судить убийцу, пытавшегося спасти жертву с помощью зелёнки

В Бурятии будут судить убийцу, пытавшегося спасти жертву с помощью зелёнки
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина убил сожителя своей сестры

В Кабанском районе Бурятии предстанет перед судом 32-летний мужчина, обвиняемый в убийстве сожителя сестры. Он пытался спасти свою жертву, но только облил всё его тело зелёнкой.

Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло в конце апреля этого года. По данным следствия, обвиняемый живёт в посёлке Селенгинске. За несколько дней до происшествия он приехал в гости к сестре и её сожителю в село Тресково.

24 апреля в течение дня они вместе употребляли алкогольные напитки. Под вечер сестра с другими родственниками уехала, оставив в доме брата и своего сожителя. Мужчины продолжили распивать спиртное. Через некоторое время гость вспомнил, что когда-то давал на сохранение сожителю сестры небольшую сумму денег и стал требовать их обратно.

- Из-за этого между собутыльниками произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой обвиняемый взял нож и нанёс им множество ударов по телу противника. Позже нападавший опомнился и попытался оказать потерпевшему помощь. Но в состоянии сильного алкогольного опьянения только смог облить его тело зелёнкой, - сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Бурятии.

Спустя непродолжительное время изрезанный мужчина скончался на месте.

Следователи завершили расследование уголовного дела. Вместе с утверждённым обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения.


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