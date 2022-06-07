В двух школах, между тем, сегодня идут экзамены
Сегодня утром в городе Гусиноозёрск в Бурятии произошло аварийное отключение электричества.
В экстренном порядке социально значимые объекты города запитали дополнительным источником электроэнергии. Это две больницы и две школы, в которых сегодня идут экзамены. Остальные же микрорайоны, посёлки, улусы и улицы города остались без света.
Спустя пару часов стали выясняться детали «мрачного» инцидента. Как выяснилось, произошло отключение линии электропередачи. В настоящее время специалисты приступили к устранению повреждений.
- Произошло отключение линии ГС-106 ВЛ-110 Кв «Гусиноозёрская ГРЭС - Селендума» с отпайкой на подстанцию «Гусиное Озеро». Питание Гусиноозёрска производилось по этой линии. Причина отключения выясняется силами ПАО «Россети Сибирь – Бурятэнерго», - сообщается в группе «Селенга-инфо».
Оборудование Гусиноозёрской ГРЭС работает в штатном режиме, там снижение нагрузки не зафиксировано. На устранении аварии задействованы четыре бригады РЭС: 12 человек и четыре единицы техники.
По прогнозам, местным жителям вернут электричество к 20:00.
В Бурятии остался без электричества целый город
Происшествия, Фото:
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