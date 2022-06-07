В Бурятии остался без электричества целый город

В двух школах, между тем, сегодня идут экзамены



Сегодня утром в городе Гусиноозёрск в Бурятии произошло аварийное отключение электричества.



В экстренном порядке социально значимые объекты города запитали дополнительным источником электроэнергии. Это две больницы и две школы, в которых сегодня идут экзамены. Остальные же микрорайоны, посёлки, улусы и улицы города остались без света.



Спустя пару часов стали выясняться детали «мрачного» инцидента. Как выяснилось, произошло отключение линии электропередачи. В настоящее время специалисты приступили к устранению повреждений.



- Произошло отключение линии ГС-106 ВЛ-110 Кв «Гусиноозёрская ГРЭС - Селендума» с отпайкой на подстанцию «Гусиное Озеро». Питание Гусиноозёрска производилось по этой линии. Причина отключения выясняется силами ПАО «Россети Сибирь – Бурятэнерго», - сообщается в группе «Селенга-инфо».



Оборудование Гусиноозёрской ГРЭС работает в штатном режиме, там снижение нагрузки не зафиксировано. На устранении аварии задействованы четыре бригады РЭС: 12 человек и четыре единицы техники.



По прогнозам, местным жителям вернут электричество к 20:00.



