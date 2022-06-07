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Жителя Бурятии, отсидевшего более 35 лет, снова отправили в колонию

Жителя Бурятии, отсидевшего более 35 лет, снова отправили в колонию
Происшествия,  Фото:pexels.com
Неисправимый рецидивист едва не убил коллегу

В Забайкальском крае суд признал виновным в покушении на убийство 52-летнего жителя Северо-Байкальского района Бурятии.

Преступление произошло днём 6 мая 2021 года в железнодорожном вагоне, который стоял в тупике железнодорожного пути разъезда Сакукан Каларского района Забайкальского края. Житель Бурятии распивал там алкоголь с 26-летним знакомым. Оба они смогли удобно устроиться в стоящем вагоне, так трудились в подрядной организации.

Во время застолья мужчины поссорились. Житель Бурятии схватил со стола купе нож и нанёс им более 20 ударов. Он бил в живот, грудную клетку, шею и голову оппонента. 

Пострадавшего в этот же день доставили в больницу. Благодаря своевременным и квалифицированным действиям врачей тяжело раненный мужчина остался жив.

Транспортные полицейские задержали подозреваемого на месте происшествия и заключили под стражу.

- Подсудимый ранее неоднократно судим, из них трижды за совершение аналогичного преступления. За полгода до этого он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за ранее совершенное покушение на убийство, за ним был установлен административный надзор сроком восемь лет. В общей сложности злоумышленник в местах лишения свободы провёл более 35 лет, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На суде мужчина признал вину в полном объёме, в содеянном раскаялся.

Ему назначили 7 лет 10 месяцев лишения свободы, отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.
покушение на убийство

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