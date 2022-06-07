Юноше грозит до 10 лет колонии
16-летний житель Читы обвиняется в убийстве своей 14-летней подругу из-за того, что она бросила его.
По версии следствия, днём 14 октября 2021 года подросток, которому на тот момент было 15 лет, пришёл в квартиру к своей 14-летней подруге, чтобы выяснить причины их расставания. Молодые люди поссорились, и юноша девушке нанёс множественные удары ножом, убив на месте.
Сбежав из квартиры, подросток спрятал нож на соседней стройке. В этот же вечер его задержали и арестовали.
В конце мая этого года расследование уголовного дела было завершено и направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
- В ходе стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый признан вменяемым. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Черновский районный суд Читы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
С учётом несовершеннолетнего возраста обвиняемому грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
В Чите подросток зарезал 14-летнюю подругу, которая его бросила
Происшествия, Фото:
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