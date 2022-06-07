В Чите будут судить мужчину, взявшего в заложники трёхлетнего сына









Тогда читинца



Он обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса: «Незаконное лишение свободы с применением оружия в отношении несовершеннолетнего», «Покушение на убийство», «Угроза убийством», а также в незаконном обороте огнестрельного оружия.



- Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Около 1 часа 1 мая мужчина был нейтрализован сотрудниками спецподразделений Росгвардии.Тогда читинца заключили под стражу Он обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса: «Незаконное лишение свободы с применением оружия в отношении несовершеннолетнего», «Покушение на убийство», «Угроза убийством», а также в незаконном обороте огнестрельного оружия.- Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

В Чите завершено расследование уголовного дела в отношении местного 35-летнего жителя, который взял в заложники трёхлетнего сына. Отец удерживал малыша в квартире семь часов, угрожая расправиться с ним.По данным следствия, 30 апреля читинец поссорился со своей женой и его братом. Он угрожал им обоим и попытался также ударить мужчину ножом. Позже выгнал на улицу жену, а сам забаррикадировался в квартире в девятиэтажке с трёхлетним сыном.Отец угрожал застрелить ребёнка из своего обреза.