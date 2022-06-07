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В Улан-Удэ убийцу военнослужащего приговорили к 15 годам

В Улан-Удэ убийцу военнослужащего приговорили к 15 годам
Происшествия, 
В деле об убийстве 22-летнего молодого человека поставлена точка

Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал жителя Бурятии виновным в убийстве, которое произошло в июле 2019 года, недалеко от реки Уда.

Как сообщал «Байкал-Daily», тем утром 22-летний военнослужащий, уроженец Еравнинского района приехал в Улан-Удэ для последующей отправки на службу. Самолёт отправлялся в 8 утра, в 6:18 сыну позвонила мать и напомнила, что скоро начинается регистрация на рейс. Молодой человек находился в тот момент в ночном клубе и сказал матери, что уже уходит и отправляется в аэропорт. Но потом он перестал выходить на связь. 

Взволнованные родственники бросились на поиски, в этом им помогали волонтёры. Тело пропавшего было обнаружено через несколько дней – 24 июля – в траве на улице Приречная. Было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в ночь на 20 июля 2019 года молодой человек находился в ночном клубе Z-club в компании приятелей. Там он повстречал бывшую невесту, после чего в 6 часов 50 минут в раздосадованном состоянии покинул клуб.

Спустя 12 минут на улице Лебедева он позвонил с телефона прохожего. А спустя ещё два часа местная жительница видела парня лежащим на грунтовой дороге возле 35-го дома по улице Приречная. Затем днём в этом месте прохожие обнаружили обувь молодого человека и следы крови. А через несколько дней неподалёку было найдено его тело.

Родители погибшего обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, они высказали несогласие по поводу версии о несчастном случае, выдвинутой бурятскими следователями. Дело было передано в центральный аппарат СК России, и московские специалисты раскрыли убийство. 

Обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено заместителем генерального прокурора Российской Федерации Дмитрием Демешиным.

- Фигурант с учётом не отбытого наказания по предыдущему приговору суда приговорён к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Приговор в законную силу пока не вступил.
убийство

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