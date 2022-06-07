В Бурятии возбудили уголовное дело после нападения в здании суда

Мужчину, напавшего на полицейских со взрывным устройством и ножом, хотят арестовать
В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении жителя Тункинского района, который устроил вооружённое нападение в здании суда в селе Кырен. Задержанному 54 года. Он подозревается по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».
- По данным следствия, 7 июня в утреннее время мужчина в коридоре здания районного суда, ожидая административного процесса, применил насилие в отношении участкового уполномоченного полиции и причинил ему телесные повреждения. Никто посторонний не пострадал, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе следственного управления СКР по Бурятии.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.
Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл сегодня около 11 часов утра. Сперва сообщалось, что мужчина напал в здании суда на полицейского, метнув в него гранату. Позже в администрации Тункинского района уточнили, что опасный предмет – это взрывное устройство для игры в страйкбол. Сотрудник полиции перехватил устройство, и оно взорвалось у него прямо в руках.
Коллега пострадавшего сумел обезвредить мужчину, который выхватил нож и сделал угрожающий выпад. Второй полицейский перехватил руку нападавшего, в которой он держал нож, и скрутил мужчину.
- Женщины, оказавшиеся в непосредственной близости от произошедшего инцидента, поблагодарили мужественных сотрудников межмуниципального отдела внутренних дел, по сути, спасших их жизнь и здоровье. Женщины до сих пор в шоке от этого случая. Их потрясло то, насколько быстро, почти мгновенно отреагировали сотрудники полиции на провокацию нарушителя. Первый сотрудник полиции, в руках в котором взорвалось, как уточнили в ОВД позднее, взрывное устройство для игры в страйкбол, по сути, заслонил собой женщин, находившихся рядом. Удерживая взрывное устройство, он поранил руки осколками взрывного устройства. Но второй сотрудник полиции проявил бдительность, перехватил руку нарушителя с ножом и оперативно скрутил его. Вероятно, мужчина намеревался накинуться с ножом на мирового судью, - рассказали в администрации Тункинского района.
По последним данным, пострадавшему полицейскому оказали помощь в больнице. Сейчас он уже отпущен домой.
В Бурятии возбудили уголовное дело после нападения в здании суда
Происшествия, Фото:
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