Вскоре браконьер предстанет перед судом
Около села Далахай Тункинского района Бурятии сотрудники нацпарка «Тункинский» задержали уроженца Иркутской области, незаконно ловившего рыбу. Браконьер выловил 16 хариусов и одного ленка.
В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело, материалы которого направлены в суд для рассмотрения.
Сотрудники нацпарка отмечают, что сейчас идёт активный нерест хариуса. С 25 апреля по 25 июня установлен полный запрет на лов хариуса, также в течение всего года запрещены к вылову ленок и таймень.
- Каждая рыба обязательно приходит на нерест туда, где вывелись сами. Если хариус не родился в нашем Иркуте, то он никогда не зайдёт нереститься к нам, - сообщают в национальном парке «Тункинский».
Неравнодушных жителей Тункинского района просят сообщать о случаях браконьерства.
В нацпарке в Бурятии браконьер попался на ловле хариусов и ленка
Происшествия, Фото:
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