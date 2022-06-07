В нацпарке в Бурятии браконьер попался на ловле хариусов и ленка

Вскоре браконьер предстанет перед судом



Около села Далахай Тункинского района Бурятии сотрудники нацпарка «Тункинский» задержали уроженца Иркутской области, незаконно ловившего рыбу. Браконьер выловил 16 хариусов и одного ленка.



В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело, материалы которого направлены в суд для рассмотрения.



Сотрудники нацпарка отмечают, что сейчас идёт активный нерест хариуса. С 25 апреля по 25 июня установлен полный запрет на лов хариуса, также в течение всего года запрещены к вылову ленок и таймень.



- Каждая рыба обязательно приходит на нерест туда, где вывелись сами. Если хариус не родился в нашем Иркуте, то он никогда не зайдёт нереститься к нам, - сообщают в национальном парке «Тункинский».



Неравнодушных жителей Тункинского района просят сообщать о случаях браконьерства.



