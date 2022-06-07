В Бурятии ищут мужчину с перевернувшейся лодки

Из троих мужчин спаслись пока только двое



5 июня на реке Кабанья в Северо-Байкальском районе Бурятии, примерно в 7 км от устья, трое мужчин перевернулись на лодке с водомётом. Двое из них спаслись, третий мужчина пропал без вести.



На следующий день, 6 июня, люди обратились за помощью к спасателям.



Из Северобайкальска в район поиска вышел катер «КС-701» с пятью спасателями на борту. В 17:20 они прибыли к месту работ, далее продолжили движение пешком от устья реки вверх к месту, где перевернулась лодка.



На данный момент работы продолжаются, информация уточняется, сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде.

