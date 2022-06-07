Из троих мужчин спаслись пока только двое
5 июня на реке Кабанья в Северо-Байкальском районе Бурятии, примерно в 7 км от устья, трое мужчин перевернулись на лодке с водомётом. Двое из них спаслись, третий мужчина пропал без вести.
На следующий день, 6 июня, люди обратились за помощью к спасателям.
Из Северобайкальска в район поиска вышел катер «КС-701» с пятью спасателями на борту. В 17:20 они прибыли к месту работ, далее продолжили движение пешком от устья реки вверх к месту, где перевернулась лодка.
На данный момент работы продолжаются, информация уточняется, сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде.
В Бурятии ищут мужчину с перевернувшейся лодки
Происшествия, Фото:
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