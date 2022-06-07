В прошлом году здесь были выявлены противопожарные нарушения
Сегодня в семь часов утра в детском саду «Золотой ключик» в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии сработала пожарная сигнализация. На место происшествия оперативно выехали пожарные расчёты и добровольная пожарная команда, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Когда первое подразделение прибыло на место, в здание наблюдалось задымление.
- В результате пожара огнём повреждена перегородка между помещениями на площади один квадратный метр, а также закопчены стена на общей площади 30 кв. м. Причиной пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
На момент возгорания детей в саду не было.
Сотрудники МЧС уточнили, что в ходе плановой проверки детсада в прошлом году были выявлены два нарушения требований пожарной безопасности. Юридическое лицо привлекли к административной ответственности. Тогда было назначено административное наказание в виде предупреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», 31 мая в селе Боксон Окинского района сгорела начальная школа.
В Бурятии произошёл пожар в детском саду
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Полицейские быстро раскрыли преступление
Стали известны новые подробности вооружённого нападения в здании Тункинского мирового суда
В прошлом году здесь были выявлены противопожарные нарушения
Парню грозит административная и уголовная ответственность
Сообщается, что буйный мужчина напал на мирового судью и ранил сотрудника полиции
За аферу с водительскими правами задержаны лидер группы, его жена, тёща, тётя и друг
В маршрутке, попавшей в утреннее ДТП, ехали 10 пассажиров
Женщина, едва не ставшая жертвой мошенников, начала сомневаться благодаря сотруднику банка
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы
Мужчина осуждён за неоднократное управление автомобилем в состоянии опьянения
Мужчина срубил деревьев на 103 тысячи рублей
Обвиняемый в убийстве несколько раз менял свои показания
Сгорели баня и зимовье
Эпопея с многострадальными качелями продолжается
Папа малышки находился в соседней комнате