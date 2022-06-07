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В Бурятии произошёл пожар в детском саду

В Бурятии произошёл пожар в детском саду
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В прошлом году здесь были выявлены противопожарные нарушения

Сегодня в семь часов утра в детском саду «Золотой ключик» в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии сработала пожарная сигнализация. На место происшествия оперативно выехали пожарные расчёты и добровольная пожарная команда, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Когда первое подразделение прибыло на место, в здание наблюдалось задымление.

- В результате пожара огнём повреждена перегородка между помещениями на площади один квадратный метр, а также закопчены стена на общей площади 30 кв. м. Причиной пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

На момент возгорания детей в саду не было.

Сотрудники МЧС уточнили, что в ходе плановой проверки детсада в прошлом году были выявлены два нарушения требований пожарной безопасности. Юридическое лицо привлекли к административной ответственности. Тогда было назначено административное наказание в виде предупреждения.

Как сообщал «Байкал-Daily», 31 мая в селе Боксон Окинского района сгорела начальная школа.
пожар детские сады

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