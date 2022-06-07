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В Бурятии полицейский спас людей от взрывного устройства в здании суда

В Бурятии полицейский спас людей от взрывного устройства в здании суда
Происшествия,  Фото:администрация Тункинского района
Стали известны новые подробности вооружённого нападения в здании Тункинского мирового суда

Стали известны подробности утреннего ЧП, произошедшего в здании мирового суда в селе Кырен Тункинского района Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее появилась информация, что местный житель кинул гранату в мирового судью, а также нанёс ножевое ранение полицейскому. Об этом сообщала администрация Тункинского района. Позже информация была уточнена, выяснилось, что у нападавшего в руках была не граната, а взрывное устройство для игры в страйкбол.

Этот опасный предмет нападавший мужчина, по всей видимости, действительно, собирался метнуть в судью. Помешал ему отважный полицейский, который перехватил устройство, и оно взорвалось в его руках. Тем самым он спас находившихся поблизости людей, заслонив их собой. 

- Женщины, оказавшиеся в непосредственной близости от инцидента, благодарят мужественных сотрудников межмуниципального отдела внутренних дел, по сути, спасших их жизнь и здоровье.
Жительницы до сих пор в шоке от этого случая. Их потрясло то, насколько быстро, почти мгновенно отреагировали сотрудники полиции Тунки на провокацию нарушителя. Первый сотрудник полиции, в руках в котором взорвалось, как уточнили в ОВД позднее, взрывное устройство для игры в страйкбол, по сути, заслонил собой женщин, находившихся рядом. Удерживая взрывное устройство в руках, ножевого ранения он не получил, а поранил руки осколками взрывного устройства, - сообщает администрация Тункинского района.

Второй полицейский сумел обезвредить нападавшего, который на этот раз схватился за нож.

- Тот наклонился и сделал угрожающий выпад. Но второй сотрудник полиции проявил бдительность, перехватил руку нарушителя с ножом и оперативно скрутил его, - рассказали в пресс-службе районной администрации.

Нападавший задержан и доставлен в отдел. Здание суда оцеплено дежурными нарядами полиции и силовых структур.

Раненый полицейский находится в больнице. 

Официальные комментарии от МВД по Бурятии и следственного управления СКР по Бурятии, вероятно, последуют позже.

полиция суд

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