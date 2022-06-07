Парню грозит административная и уголовная ответственность
Вечером 6 июня в полицию Эхирит-Булагатского района обратился автовладелец с заявлением об угоне его машины «Ниссан Атлас», которая находилась во дворе жилого дома. Оперативную информацию немедленно передали всем наружным службам полиции.
Вскоре был установлен подозреваемый, которым оказался ранее судимый за кражи, не имеющий права управления транспортным средством, 21-летний житель посёлка Мегет Ангарского городского округа. Молодой человек работает у заявителя. Как пояснил задержанный, угон совершил, чтобы добраться до дома.
Иномарку вернули владельцу в исправном состоянии.
За управление автомашиной без водительских прав молодому человеку грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Житель Иркутской области угнал у работодателя грузовик, чтобы уехать домой
Происшествия, Фото:
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