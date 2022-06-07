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В Бурятии сообщили о нападении мужчины с гранатой на судью и полицейского

В Бурятии сообщили о нападении мужчины с гранатой на судью и полицейского
Происшествия,  Фото:администрация Тункинского района
Сообщается, что буйный мужчина напал на мирового судью и ранил сотрудника полиции

Сегодня в Тункинском районе Бурятии местный житель кинул гранату в мирового судью, а также напал с ножом на полицейского. Об этом сообщила администрация Тункинского района в своём официальном телеграм-канале.

- Примерно в 11 часов утра по местному времени мужчина кинул гранату в мирового судью Тункинского мирового суда. К счастью, граната оказалась небоевой. Поняв, что граната не сработала, слишком буйный тункинец выхватил нож и ранил ножом сотрудника полиции. Тот доставлен с тяжёлым ранением в медучреждение, - говорится в сообщении.

Мужчина, покушавшийся на жизнь и здоровье мирового судьи и сотрудника межмуниципального ОВД «Тункинский», был задержан, скручен и доставлен в отдел.

Здание суда оцеплено дежурными нарядами полиции и силовых структур.

Подробности происшествия выясняются. Официальная информация от правоохранительных органов должна появиться чуть позже. 

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце мая в том же Тункинском районе психбольной нанёс несколько ножевых ударов полицейскому, не желая принудительно ложиться на лечение в психдиспансер.  

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