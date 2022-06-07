В Бурятии сообщили о нападении мужчины с гранатой на судью и полицейского









Как сообщал «Байкал-Daily», в конце мая в том же Тункинском районе психбольной нанёс несколько ножевых ударов полицейскому , не желая принудительно ложиться на лечение в психдиспансер.

Сегодня в Тункинском районе Бурятии местный житель кинул гранату в мирового судью, а также напал с ножом на полицейского. Об этом сообщила администрация Тункинского района в своём официальном телеграм-канале.- Примерно в 11 часов утра по местному времени мужчина кинул гранату в мирового судью Тункинского мирового суда. К счастью, граната оказалась небоевой. Поняв, что граната не сработала, слишком буйный тункинец выхватил нож и ранил ножом сотрудника полиции. Тот доставлен с тяжёлым ранением в медучреждение, - говорится в сообщении.Мужчина, покушавшийся на жизнь и здоровье мирового судьи и сотрудника межмуниципального ОВД «Тункинский», был задержан, скручен и доставлен в отдел.Здание суда оцеплено дежурными нарядами полиции и силовых структур.Подробности происшествия выясняются. Официальная информация от правоохранительных органов должна появиться чуть позже.