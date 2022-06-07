 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 июня

06 июня

Популярное

В Улан-Удэ столкнулись грузовик и маршрутка с пассажирами

В Улан-Удэ столкнулись грузовик и маршрутка с пассажирами
Происшествия, 
В маршрутке, попавшей в утреннее ДТП, ехали 10 пассажиров

Сегодня, 7 июня, около 7:30 вблизи остановки «ТСК» в Улан-Удэ произошло ДТП с участием маршрутки №56 с пассажирами. В неё врезался грузовик.

- 51-летний водитель грузовика на улице Сахьяновой, двигаясь в направлении улицы Трубачеева, не предоставил преимущество движения маршрутке, которой управлял 32-летний мужчина. Автобус двигался с улицы Терешковой в сторону проспекта Строителей, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



В результате столкновения транспортным средствам нанесены механические повреждения.

Водители не пострадали.

В автобусе находились 10 пассажиров. Медики осмотрели их. По предварительным данным, госпитализация никому не потребовалась.

В связи с дорожным происшествием временно было закрыто движение трамваев маршрута №1 с кольцевой развязки в 40 квартале. Спустя менее чем через полчаса движение было открыто. 
ДТП автобус

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ столкнулись грузовик и маршрутка с пассажирами
В Улан-Удэ столкнулись грузовик и маршрутка с пассажирами
Происшествия, 07.06.2022
В маршрутке, попавшей в утреннее ДТП, ехали 10 пассажиров
Улан-удэнка спасла 300 тысяч от мошенников благодаря одному звонку
Улан-удэнка спасла 300 тысяч от мошенников благодаря одному звонку
Происшествия, 07.06.2022
Женщина, едва не ставшая жертвой мошенников, начала сомневаться благодаря сотруднику банка
У жителя Бурятии в рюкзаке и сумке нашли наркотики
У жителя Бурятии в рюкзаке и сумке нашли наркотики
Происшествия, 07.06.2022
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы
Лишённый водительских прав житель Бурятии пьяным поехал в колонию
Лишённый водительских прав житель Бурятии пьяным поехал в колонию
Происшествия, 07.06.2022
Мужчина осуждён за неоднократное управление автомобилем в состоянии опьянения
В Бурятии «чёрный» лесоруб получил условный срок
В Бурятии «чёрный» лесоруб получил условный срок
Происшествия, 07.06.2022
Мужчина срубил деревьев на 103 тысячи рублей 
Улан-удэнец «забыл», что убил сестру
Улан-удэнец «забыл», что убил сестру
Происшествия, 06.06.2022
Обвиняемый в убийстве несколько раз менял свои показания
В Улан-Удэ в очередной раз сломали качели на площади Революции
В Улан-Удэ в очередной раз сломали качели на площади Революции
Происшествия, 06.06.2022
Эпопея с многострадальными качелями продолжается
В Иркутской области четырёхлетняя девочка выпала из окна
В Иркутской области четырёхлетняя девочка выпала из окна
Происшествия, 06.06.2022
Папа малышки находился в соседней комнате
Улан-удэнец после выхода из колонии совершил две кражи
Улан-удэнец после выхода из колонии совершил две кражи
Происшествия, 06.06.2022
В столице Бурятии раскрыли январскую дачную кражу
Жителя Бурятии обокрали во время потасовки
Жителя Бурятии обокрали во время потасовки
Происшествия, 06.06.2022
Сельчанина обокрали, когда он приехал в Улан-Удэ за покупками
В Бурятии в перевернувшейся машине пострадала девочка
В Бурятии в перевернувшейся машине пострадала девочка
Происшествия, 06.06.2022
ДТП произошло на автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита
17-летний пьяный улан-удэнец укатил чужой мотоцикл
17-летний пьяный улан-удэнец укатил чужой мотоцикл
Происшествия, 06.06.2022
Мотоугонщика поймали бдительные росгвардейцы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^