В Улан-Удэ столкнулись грузовик и маршрутка с пассажирами









В результате столкновения транспортным средствам нанесены механические повреждения.



Водители не пострадали.



В автобусе находились 10 пассажиров. Медики осмотрели их. По предварительным данным, госпитализация никому не потребовалась.



В связи с дорожным происшествием временно было закрыто движение трамваев маршрута №1 с кольцевой развязки в 40 квартале. Спустя менее чем через полчаса движение было открыто.



Сегодня, 7 июня, около 7:30 вблизи остановки «ТСК» в Улан-Удэ произошло ДТП с участием маршрутки №56 с пассажирами. В неё врезался грузовик.- 51-летний водитель грузовика на улице Сахьяновой, двигаясь в направлении улицы Трубачеева, не предоставил преимущество движения маршрутке, которой управлял 32-летний мужчина. Автобус двигался с улицы Терешковой в сторону проспекта Строителей, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.